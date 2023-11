1 z 7

Nasz ranking zaczęliśmy od Sławka Uniatowskiego, który odniósł sukces zbyt wcześnie i aby zrobić prawdziwą karierę, musiał nieco poczekać – i na podobnym przypadku kończymy. W 2005 roku Sławomir zajął drugie miejsce w polsatowskim „Idolu” i jeszcze w tym samym roku nagrał z Marylą Rodowicz wielki hit „Będzie to, co musi być”. Po czym... zniknął z pola widzenia masowej publiczności. Przez blisko dekadę realizował niszowe projekty, aż wreszcie w zeszłym roku wydał swój debiutancki (!) album „Metamorphosis”. I to właśnie piosenki z tego krążka oraz znakomicie odświeżone standardy Zbigniewa Wodeckiego, które wykonał na kilku festiwalach, wywindowały go znów na szczyt. I miejmy nadzieję, że długo teraz już na nim pozostanie. Jest tego wart!