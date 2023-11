Meghan Markle jest księżną, jakiej na brytyjskim królewskim dworze jeszcze nie było. Od początku łamie zasady, a konwenanse i królewski protokół traktuje dość luźno. Nieustannie zaskakuje poddanych i media na całym świecie zarówno swoim zachowaniem, jak i decyzjami. Jest też pierwszą księżną, która gościnnie redagowała brytyjskie wydanie magazynu "Vogue" i pierwszą, która... zaprojektuje własną kolekcję ubrań!

Meghan Markle stworzy kolekcję ubrań

Oczywiście nie myślcie, że księżna Meghan nagle zostanie projektantką mody i zacznie regularną pracę. To mogłoby się stać wyłącznie w wypadku, gdyby książę Harry zrzekł się tytułu i zaczął żyć wraz z żoną i synkiem jak "zwyczajni" Brytyjczycy. Do tego oczywiście nie dojdzie, za to teraz Meghan Markle może wykorzystać swoją pozycję w szczytnym celu.

Księżna Sussex zaprojektuje bowiem ubrania do pracy dla kobiet na rzecz organizacji charytatywnej SmartWorks. Meghan Marlke namówiła do współpracy markę Marks&Spencer, Johna Lewisa, Jigswa i przyjaciółkę projektantkę Mishę Nonoo, o czym poinformowała w najnowszym wydaniu "Vogue'a". Każda sprzedana rzecz z kolekcji ubrań Meghan zasili konto organizacji charytatywnej SmartWorks.

Meghan Markle objęła SmartWorks swoim patronatem. Jest to organizacja charytatywna, która ma na celu pomoc kobietom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i bezrobotnym, w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

To nie tylko pozwala nam być częścią historii innych, ale przypomina nam, że jesteśmy w tym razem - wyznała Meghan Markle o swoim projekcie. - Powodem, dla którego przyciągnęło mnie SmartWorks jest przeformułowanie idei organizacji charytatywnej w społeczność, w sieć kobiet wspierających i wzmacniających pozycję innych kobiet w ich zawodach - dodała księżna.

Meghan Markle odwiedziła już siedzibę SmartWokrs w styczniu tego roku i pomagała kobietom ubrać się na rozmowy kwalifikacyjne.

To nie tylko darowizna ubrań, ale tak naprawdę to bycie częścią historii sukcesu tych kobiet - wyznała wtedy Meghan.

Organizacja SmartWokrs pomogła już 187 kobietom w lutym w Londynie i rośnie w siłę dzięki wsparciu Meghan Markle. Myślicie, że jej kolekcja będzie hitem? Ubrania mają być dostępne w sprzedaży jesienią tego roku.

Meghan Markle od dawna wspiera kobiety

Meghan Markle redagowała najnowszy numer magazynu "Vogue"

Jesienią pojawi się linia ubrań Meghan Markle

