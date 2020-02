Klara Lewandowska niedługo zostanie starszą siostrzyczką! Drugie dziecko Roberta i Anny Lewandowskich pojawi się na świecie już wiosną. Przyszła mama opublikowała zdjęcie ze starszą pociechą i roztopiła serca internautów. Mała Klara to kwintesencja słodkości.

Anna Lewandowska z córką Klarą

Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem ze swoją starszą córeczką - Klarą. Przy okazji świętowania sukcesu swojej aplikacji, napisała, że kilkulatka i czas spędzony w jej towarzystwie, to jej największa motywacja:

I to jest mój mały motywator! ❤️ Traktuj siebie jak małe dziecko. Zjedz zdrowy posiłek. Upewnij się, że spędzasz wystarczająco dużo czasu na zewnątrz. Idź spać wcześniej. Odpoczynek. Śpiewaj, tańcz, baw się, maluj - napisała na Instagramie

To z pozoru zwykła fotografia mamy i córki, jednak więź, jaką na niej widać, roztopiłaby niejedno serce.

- Cool mami and cool girl💥😍

- Jaka, słodka Mała dzidzia❤️❤️❤️👍🤩❤️ miłego wieczorku dla was

- Matczyna Miłość ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

- Zdjęcie słodziutkie, a jeszcze słodsze jest to, jak brzuch trzeba wziąć między nogi, bo inaczej nie da się kucnąć❤️❤️❤️

- Ale jesteście cudne Dziewczyny ❤️ - napisali internauci.

Stylowa Klara

Klarcia, to be wątpienia jedno z najbardziej stylowych dzieci w polskim show-biznesie. Warto zwrócić uwagę na supermodną kurtkę-futerko dziewczynki - to model Mini Rodini. Niestety, nie należy do najtańszych... Możecie ją kupić za 850 złotych.

Klara to już naprawdę duża dziewczynka i na dodatek idzie w ślady mamy! Uwielbia kibicować tacie podczas meczów, a także jest w stanie zrobić cały trening, który przygotowała jej mama! Nagranie z jednego z obozów treningowych, na których dwulatka z radością próbuje powtarzać ćwiczenia mamy, podbiło serca nie tylko uczestników obozu ale również internautów.

Klara Lewandowska będzie wymarzoną starszą siostrą!