Ania Lewandowska pokazała naprawdę spory ciążowy brzuszek! Zobaczcie, jak wygląda bez makijażu

Anna Lewandowska rodzi za około dwa miesiące, ale wciąż pozostaje bardzo aktywna. Na Instagramie trenerki pojawiło się nowe zdjęcie z siłowni. Żona Roberta Lewandowskiego nawet w zaawansowanej ciąży (to już siódmy miesiąc) nie odpuszcza treningów. Przy okazji gwiazda pokazała zaokrąglony brzuszek.

Anna Lewandowska nie odpuszcza treningów w ciąży

Ania od samego początku namawia swoje ciężarne fanki na aktywność fizyczną, oczywiście za pozwoleniem lekarza. Sama doskonale wie, jak ważne są regularne ćwiczenia - to dzięki nim już po pierwszym porodzie mogła bardzo szybko wrócić do formy. Nie inaczej będzie za drugim razem - swój poranek Lewandowska zaczyna oczywiście od ćwiczeń. A my, dzięki nim, możemy oglądać jej ciążowe krągłości. Internautki porównują brzuch trenerki do... piłek!

Przypomnijmy - według wszelkich spekulacji Ania i Robert będą mieli drugą córeczkę. Na razie żadne z nich nie zabiera głosu w tej sprawie. Wszelkie źródła podają jednak, że Klara będzie mieć siostrzyczkę. Z całego serca gratulujemy!

