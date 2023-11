Marina w niedzielę była gościem śniadaniówki Dzień Dobry TVN. Żona Wojtka Szczęsnego opowiadała m.in. o swojej roli w "39 i pół tygodnia" oraz o tym, jak powinno się prawidłowo wymawiać imię jej synka (Zobacz: Marina tłumaczy jak wymawia się imię jej synka! "Kto w ogóle wymyślił "Lajam"?).

To co jednak najbardziej zwróciło naszą uwagę, to stylizacja Mariny - na pozór zwyczajna - jednak gdy bliżej przyjrzeliśmy się markom, okazało się że zwyczajnie nie jest. Marina połączyła białą bluzę Off-White (1500 złotych) z klasycznymi jeansami.

Całość została uzupełniona bardzo drogimi dodatkami - kolczykami Louis Vuitton oraz szpilkami od Balenciagi.

