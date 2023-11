W niedzielę Marina Łuczenko-Szczęsna była jednym z gości w "Dzień Dobry TVN". Opowiadała o serialu "39 i pół tygodnia". Przypomnimy, TVN zrobił kontynuację produkcji po 10 latach przerwy i zaprosił dawnych aktorów do współpracy. Marina przyjęła propozycję stacji i ponownie wcieliła się w rolę Amandy, córkę głównego bohatera.

Powrót na plan nie był dla Mariny łatwy, bo piosenkarka od kilku lat mieszka w Turynie, jak i ponad rok temu została mamą. Jak udaje jej się pogodzić życie we Włoszech, pracę w Warszawie i wychowywanie dziecka? Marina odpowiedziała na te pytanie w programie pry okazji tłumacząc jak wymawia się imię jej synka, które na wizji źle wymówiła... Anna Kalczyńska!

W czerwcu 2018 roku Marina Łuczenko-Szczęsna po raz pierwszy została mamą. Artystka urodziła chłopca, który otrzymał na imię Liam. 30-latka wraz z mężem Wojciechem Szczęsnym wychowują dziecko w Turynie, gdzie piłkarz pracuję. Gdy TVN zdecydował o wznowieniu produkcji serialu, Marina musiała podjąć ciężką decyzję, czy wraca na plan do Polski z niemowlęciem czy zostaje w domu.

- Wojtek nie był za bardzo zadowolony na początku, mówił: "No jak ty to sobie wyobrażasz, że wyjedziesz i będziesz w tej Warszawie cały czas siedziała? A kiedy ja będę widział Liama? (...) No więc wiadomo, to była trudna decyzja, ale w głębi serca czułam wielką radość. Bardzo fajnie to się później poukładało - powiedziała Marina w programie.