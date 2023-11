1 z 5

To żadna nowość, że dla Mariny pojęcie „ograniczony budżet na ubrania" to czysta abstrakcja. Mogło by się wydawać, że polska WAG, pani Szczęsna oraz wokalistka, która w ostatnim tygodniu wypuściła taneczny krążek „On my way" pokazuje się w żakietach od Balenciagi, bluzach od MISBHV, czy botkach Louis Vuitton jeden raz, po czym rzuca je w kąt. I prawdopodobnie tak jest.

Więcej: Marina Łuczenko-Szczęsna nosi najmodniejsze botki sezonu. Mowa o...

Jednak w świecie mody istnieją rzeczy, które są na tyle wyhajpowane, a emocje, które towarzyszą ich premierze są tak gorące, że pieniądze nie wystarczą żeby je kupić. Coż, wszystko wskazuje na to, że Marina i tak je ma.

Więcej: Wojciech Szczęsny staje w obronie Mariny. Mocne słowa piłkarza!

W miniony weekend wokalistka promowała swój nowy singiel „In the water" w programie „Dzień dobry TVN" w białym total looku, który specjalnie dla niej zaprojektowała znana polska marka. Ale te dodatki! Jej nerka to supergorący towar od jednej z najbardziej unikatowych i niedostępnych marek na świecie. Musicie zajrzeć do naszej galerii i ją zobaczyć!

Więcej: 'Rozpaczałam. Załamałam się' - Marina Łuczenko-Szczęsna po raz pierwszy tak szczerze o swojej chorobie