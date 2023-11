1 z 5

Uwaga, mamy dla was łamiącą wiadomość – nasze ulubione stylowe bliźniaczki, Marina i Sara Boruc znajdują się obecnie na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dziewczyny wylądowały w Warszawie wczoraj i zostaną tu najprawdopodobniej aż do wtorku (wtedy ich partnerzy grają w Warszawie) – zatem zanosi się na niejedną okazję do przyjrzenia się lepiej strojom dwóch dziewczyn, dla których budżet nie stanowi przeszkody.

Zacznijmy już teraz. Zarówno Marina jak i Sara przybyły do Warszawy ubrane od stóp do głów w pewną paryską markę, która jest zbyt odlotowa żeby być prawdziwa. No i zbyt droga, żeby być prawdziwa.

Oczywiście wiemy o ich strojach wszystko. Nie uwierzycie ile Sara Boruc zapłaciła za swoją skórzaną bomberkę na baranku. Wowowow!