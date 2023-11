Piosenkarka, a ostatnio także aktorka Marina Łuczenko-Szczęsna kocha trendy i jak przystało na osobę, która interesuje się modą, nie zabrakło jej na tegorocznym Paris Fashion Week. Koniecznie zobaczcie, w co była ubrana! Jej stylizacja to prawdziwe modowe perełki luksusowych marek, wiemy, ile kosztowały!

Marina Łuczenko w jesiennej stylizacji na Paris Fashion Week

Marina Łuczenko -Szczęsna przez lata wypracowała indywidualny styl. Zdarza się jej łączyć ubrania z sieciówek z luksusowymi markami, a wszystko zestawia na swój oryginalny sposób. Zobaczcie jej najnowszy look na Paris Fashion Week! My jesteśmy zachwyceni!

Tym razem gwiazda postawiła na dwa najmodniejsze trendy sezonu: kratę oraz skórę. Na swoim Instagramie zamieściła najnowszy look i trzeba przyznać wygląda bardzo stylowo! Poniżej zobaczcie, co to za marki!

Piosenkarka doskonale wie, że w tym sezonie marynarka w kratę to absolutny must-have sezonu! Tę znalazła w nowej kolekcji swojej ulubionej marki Off-White (gwiazda często nosi ubrania tej firmy), za którą trzeba zapłacić – bagatela – 6555 złotych. Do tego gwiazda założyła proste skórzane spodnie, którym charakteru dodają oryginalne wiązania przy kostce. To również projekt Off-White – kosztują 5800 zł! Ale to nie wszystko, musicie też zobaczyć jej ulubione i dość kontrowersyjne buty z siatki!

W tym sezonie te buty robią wielką furorę wśród gwiazd. Noszą je również Jessica Mercedes, Joanna Horodyńska i Sara Boruc. To model Chain-Embellished Mesh Sandals marki Bottega Veneta, za który trzeba zapłacić ok. 3 tys. złotych. Marina tak upodobała sobie tebuty, że kupiła sobie również drugą parę również w jasnym kolorze.

Jak widać, wokalistka uwielbia luksusowe marki i trzeba przyznać, że doskonale zna się na trendachl! Jak wam się podoba jej najnowsza stylizacja?