Mediolański tydzień mody trwa w najlepsze. Do stolicy stylu zlecieli się wszyscy redaktorzy, styliści, fotografowie, kupcy, influencerzy i gwiazdy, których opinia w branży mody ma znaczenie, żeby obejrzeć nowe kolekcje włoskich projektantów na jesień/zimę 18 – oraz oczywiście pokazać się w oryginalnych stylizacjach.

Ale fashion week to nie tylko okazja czysto biznesowa – wiele osób jest gotowych na wiele żeby znaleźć się w gronie wpływowych gwiazd branży i jako jedne z pierwszych mieć okazję zobaczyć nowe kolekcje.

Jednymi ze znanych osób, które zostały zaproszone na część włoskich pokazów były Marina oraz Sara Boruc. Instagramowy profil pierwszej z pań zawiera skrupulatną relację z ostatnich trzech dni, które para przyjaciółek spędziła w Mediolanie.

No, może nie aż tak skrupulatną – Marina każdego dnia imprezy wrzucała na medium społecznościowe zdjęcie zrobione przez fotografów mody ulicznej prezentujące stylizację jej oraz Boruc.

Na pierwszym ze zdjęć Marina ma na sobie swój camelowy płaszcz od Balenciagi za 10000 zł (który miała na sobie już wcześniej) oraz czarną nerkę w logo Balenciagi (2479 zł / Browns). Z kolei Boruc ma na sobie legendarne brzydkie sneakersy Triple S od Balenciagi (3000 zł), które noszą już dosłownie wszyscy.

To dopiero początek. Każde z kolejnych zdjęć jest jak przegląd wiosennych trendów prezentowanych przez dwie małżonki piłkarzy. Stylowe highlighty? Czółenka w szpic z logo Balenciagi z jerseyu (3359 zł / Barneys), pokryty przezroczystym pleksi wełniany płaszcz w kratę od Calvina Kleina (12479 zł / Barneys), białe skarpetkowe botki od Phillipa Lima (2479 zł / Net-A-Porter) czy oversize'owa jeansowa kurtka w monogram MISBHV (2190 zł).

Płaszcz Calvin Klein, 1247 zł / Barneys, kurtka MISBHV, 2190 zł, białe botki 3.1 Philli Lim, 2479 zł / Net-A-Porter, czółenka z logo Balenciaga, 3359 zł / Barneys, sneakersy Balenciaga Triple S, 2559 zł / Vitkac, nerka Balenciaga, 2479 zł / Browns

Nie da się ukryć, że Marina i Sara Boruc skrupulatnie oznaczyły każdą z marek, których rzeczy nosiły podczas mediolańskiego tygodnia mody. W swoich postach partnerka Wojciecha Szczęsnego nie wspomniała jednak ani słowem o tym, na które z jesiennych pokazów otrzymała zaproszenie.

Luty jest co roku „miesiącem mody". Pokazy kolekcji na jesień/zimę 18 zaczęły się od Nowego Jorku (8-16 lutego), a następnie przeniosły do Londynu (16-20 lutego). Tydzień mody w Mediolanie trwał od wtorku 20 lutego do poniedziałku 26 lutego i w jego ramach odbyły się pokazy kolekcji na jesień/zimę 18 takich marek jak Gucci, Moschino, Prada, Versace, Armani czy Dolce & Gabbana. Teraz miesiąc mody zakończy się pokazami w Paryżu, które potrwają od dzisiaj 6 do marca.

Co myślicie o modnych stylizacjach Mariny i Sary Boruc w Mediolanie?