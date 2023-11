1 z 7

To, że Marcelina Zawadzka jest niekwestionowaną królową stylizacji na lata 90. (oraz rozświetlacza) wie każdy, kto śledzi jej stroje. Prezenterkę sfotografowano chociażby w purpurowym, welurowym dresie, koszuli z futurystycznymi, kanciastymi ramionami czy odjechanych platformach połączonych z koszulą w groszki. Krótko mówiąc, stylowe wybory prezenterki TVP sugerują mocne przywiązanie do dekady Spice Girls czy Kate Moss.

Teraz do panteonu „najntisowych" stylizacji Marceliny dołączył właśnie kolejny look. Zawadzka połączyła w nim wszystkie kojarzące się z latami 90. mikrotrendy – a swój strój wykończyła designerską torebką. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

