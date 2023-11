4 z 6

Ale to dres Marceliny był siłą napędową tej stylizacji. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, dzięki wszechobecnej modzie na wszystko, co kojarzy się z początkiem pierwszej dekady XX wieku, welurowe dresy w stylu Paris Hilton są teraz hot, a słynąca z takich kompletów marka Juicy Couture ogłosiła niedawno, że powraca do kalendarium tygodnia mody. Oczywiście prezenterka – która nigdy nie przeoczy nowego trendu – jest jedną z wtajemniczonych i tym razem postawiła na bluzę (250 zł) oraz spodnie (200 zł) Victoria's Secret. That's hot!