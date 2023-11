1 z 5

Marcelina Zawadzka na pokazie MMC

Marcelina Zawadzka nigdy nie zawodzi! Na pokazie najnowszej kolekcji marki MMC gwiazda błyszczała stylizacją. Prezenterka Telewizji Polskiej pokazała się na czerwonym dywanie w hitowym obecnie garniturze w kratę. Dwurzędowa marynarka pięknie podkreśliła figurę Marceliny oraz wyeksponowała zmysłowy dekolt. Spodnie o szerokim fasonie były ozdobione ciekawym akcentem w postaci bardzo modnych obecnie lampasów w kolorze fioletowym. Jednak to nie wszystko! Garnitur w wersji solo wyglądałby zbyt... "biurowo", dlatego Marcelina Zawadzka dobrała do niego ekstrawaganckie dodatki, tworząc look idealny na wieczór.

