Obecnie manicure hybrydowy jest powszechną formą ozdabiania paznokci. Jednakże niewiele kobiet zdaje sobie sprawę z tego, że lampa, która służy do utwardzania lakieru do paznokci emituje szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. W nadmiernych dawkach promieniowanie to przyśpiesza proces starzenia się skóry, a także może przyczyniać się do wystąpienia zmian nowotworowych.

Biorąc pod uwagę siłę odziaływania promieniowania ultrafioletowego na organizmy żywe, wyróżnia się promieniowanie UV-A, UV-B i UV-C. Każde z nich charakteryzuje się inną długością emitowanych fal. Najszkodliwszym dla człowieka rodzajem promieniowania ultrafioletowego jest promieniowanie UV-A, które przyczynia się do starzenia się skóry, a także zmian nowotworowych.

Czy manicure hybrydowy jest bezpieczny dla zdrowia?

Po części z wygody, a po części z chęci zaoszczędzenia pieniędzy kobiety coraz częściej decydują się na samodzielne wykonywanie manicure hybrydowego. W sklepach i drogeriach internetowych dostępne są gotowe zestawy, które oprócz lakieru, bazy, wacików, itp. zawierają również lampę, która służy do utwardzania lakieru hybrydowego. O ile większość kobiet koncentruje się na wyborze dobrej jakości lakierów, o tyle wybór lampy do ich utwardzania schodzi na drugi plan. Co istotne, tego typu lampy emitują szkodliwe promieniowanie UV, które w nadmiernych dawkach może przyczyniać się do starzenia się skóry.

Jak zabezpieczyć skórę dłoni przed szkodliwym promieniowaniem UV z lampy do paznokci?

Mimo tego, że lampy do paznokci emitują promieniowanie UV to racjonalne z nich korzystanie może ograniczyć ich szkodliwość. Z tego powodu manicure hybrydowego nie powinno się wykonywać częściej niż raz na trzy tygodnie. Poza tym w celu ograniczenia szkodliwości promieniowania UV można posmarować dłonie kremem z filtrem.

Lampa do manicure hybrydowego – jaką wybrać?

Kobiety, które nie chcą narażać się na działanie promieniowania UV, powinny wybrać lampę LED, która jest znacznie mniej szkodliwa, a przy tym ekonomiczniejsza, ponieważ pobiera znacznie mniej prądu. Poza tym lampa ta umożliwia lepsze utwardzenie lakieru do paznokci. Jej wadą jest stosunkowo wysoka cena – lampy LED są zazwyczaj kilka razy droższe od lamp UV.