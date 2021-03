Przejściowe płaszcze na wiosnę 2021. Małgorzata Socha kupiła swój za 1000 zł, identyczny kupisz w Reserved za 199

Małgorzata Socha wybrała się na wiosenny spacer w szarym płaszczu przejściowym. Ten wzór zachwycił nie tylko internautów, ale także samą Gosie, która pochwaliła się zdjęciami na Instagramie. Pozornie zwyczajny szary płaszcz ma jedną cechę, która znacząco wyróżnia go na tle innych, jest skrojony prosto, a projektant zdecydował się na wyeliminowanie charakterystycznego elementu, czyli kołnierza. Płaszcz, który dumnie prezentuje Gosia, jest autorstwa polskiego projektanta Mariusza Przybylskiego. My znaleźliśmy niemal identyczny krój za 199,99 złotych!

Małgorzata w przejściowym szarym płaszczu i stylowej torebce - "Piękna kobieta, pięknie ubrana" - zachwycają się fani

Małgorzata Socha zebrała ogromne komplementy za swoją stylizację, którą założyła na rozdanie Telekamer 2021. Kilka dni później pochwaliła się, że u zdolnego projektanta Mariusza Przybylskiego nabyła jeszcze kilka innych rzeczy. Wśród nich znalazł się wełniany, szary płaszczyk, absolutny must-have każdej kobiety! Gosia wybrała jednak oryginalny wzór i musicie przyznać, że wygląda w nim wyśmienicie.

Pamiętacie mój różowy garnitur z Telekamer? Tym razem wersja bardziej casualowa - wełniany płaszczyk również od @mariusz_przybylski 💃🏼 zajrzyjcie do niego na stronę, sami będziecie zaskoczeni ile tam ładnych rzeczy! - chwali aktorka.

Płaszcz od Przybylskiego, jest prosty, ale lekko zebrany w talii. Nie zawiera żadnego kołnierza, co jest dużym atutem, szczególnie dla wielbicielek golfów. Gosia zestawiła płaszcz z golfem w kolorze brudnego różu, jednak musimy przyznać, że pasować będzie niemal każdy kolor. Koszt tego płaszcza to 1100 złotych, jednak Mariusz Przybylski postanowił obniżyć jego cenę do 590 złotych! My jednak poszukaliśmy innej wersji, zdecydowanie mniej nadwyrężającej domowy budżet. Poznajcie naszą propozycję!

Zobacz także: Małgorzata Socha w "Dzień Dobry TVN" rozbiła bank swoją stylizacją! Jej spodnie to absolutny must have na wiosnę

Gosia w płaszczu prezentuje się świetnie. Jego uniwersalny kolor zachwycił internautki!

Instagram

Płaszcz doskonale podkreśla figurę Gosi.

Instagram

Znaleźliśmy podobny płaszcz w cenie 199,99 złotych w Reserved.

Mat. prasowe reserved

Zwróciłyście uwagę na torebkę Małgorzaty Sochy? Jej wzór to hit sezonu.

Instagram

Torebka Gosi to hit sezonu z uwagi na marszczony wzór. W sklepach znajdziemy wiele takich wzorów. Poniżej propozycja Mango za 99,99 złotych.

Mat. prasowe Answear

Podobną torebkę proponuje także Reserved w cenie 99,99 złotych.