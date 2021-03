Małgorzata Socha ostatnio zjawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie razem ze swoją koleżanką z serialu, Julią Kamińską, opowiadała o sukcesie "BrzydUli 2". Gwiazda olśniła wszystkich swoją stylizacją, a my w szczególności zwróciliśmy uwagę na jej fantastyczne spodnie. Każda kobieta, która kocha modę, powinna je mieć w swojej szafie. To właśnie one będą rządzić tej wiosny! Zobaczcie sami.

Zobacz także: TeleKamery 2021: Małgorzata Socha aktorką roku! Skradła wieczór innym gwiazdom?

Małgorzata Socha w hitowych spodniach na wiosnę 2021

Małgorzata Socha to prawdziwa ikona stylu i klasy - nie bez powodu jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Co więcej, aktorka potrafi dawać drugie życie swoim ubraniom, jak to miało miejsce podczas tegorocznej gali Telekamer. Artystka zdecydowała się założyć komplet, który miała na sobie ponad dekadę temu. Gwiazda podczas rozdania nagród wyglądała naprawdę zjawiskowo.

Również podczas wizyty w studiu "Dzień Dobry TVN", Małgorzata Socha postawiła na stylizację, od której aż ciężko oderwać wzrok. My w szczególności zwróciliśmy uwagę na spodnie aktorki, które będą rządzić w nadchodzących miesiącach. To model, który może niestety optycznie pogrubić. Jednak Małgorzata Socha jest tak szczupła, że jej to na szczęście nie grozi!

Małgorzata Socha na wizytę w studiu "Dzień Dobry TVN" wybrała biały t-shirt, bejsbolówkę marki "Miu Miu" za ok. 8 tysięcy złotych, czarne klasyczne szpilki oraz obszerne jeansy z wysokim stanem. Spodnie, które ma na sobie aktorka powinna mieć w swojej szafie każda kobieta, która chce wyglądać stylowo w nadchodzących miesiącach. Zapomnijcie zatem o obcisłych legginsach. W tym sezonie stawiamy na luz!

Gwiazda pod studio "Dzień dobry TVN" podjechała swoim luksusowym autem... To Mercedes EQC 400. To samochód, który wygląda jak normalny, spalinowy, luksusowy SUV, a tak naprawdę jest na prąd!

I cierpliwie pozowała dla paparazzi! Dajcie nam znać, który element stylizacji aktorki przypadł Wam do gustu najbardziej.