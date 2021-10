Zwierzęce wzory to hit już od lat! Dzikie printy nie wychodzą z mody zarówno wiosną i latem, jak i jesienią i zimą. Nosimy je zarówno na jesiennych płaszczach, spódnicach czy sukienkach, jak i butach i torebkach. Królują zwłaszcza lamparcie cętki, tygrysie pasy, imitacje skóry krokodyla czy zebry i to we wszystkich możliwych kombinacjach kolorystycznych. To daje nam nieograniczone pole wyboru w jesiennych stylizacjach. Z tej możliwości skorzystały już Małgorzata Socha i jej mama! Małgorzata Socha i jej mama w identycznych stylizacjch Ostatnio Małgorzata Socha zabrała mamę na przegląd ciuchów w sklepie Monnari. Sytuacja była wyjątkowa, bo w salonie pojawiła się już kolekcja Małgorzaty, więc razem z mamą aktorka mogła przymierzać różne zestawy ubrań, tym samym udowadniając, że świetnie nadają się w dla kobiet w różnym wieku. Naszą uwagę zwróciła zwłaszcza spódnica w zwierzęcym princie zebry. Spódnica midi o lekko rozkloszowanym fasonie i tworząca delikatną falbankę na dole wygląda obłędnie. W sklepie Monnari ten model kosztuje 199 złotych i można go kupić w rozmiarach od 36 do 44. Warto jednak wiedzieć, że popularne sieciówki, takie jak Zara czy H&M, mają w swoich ofertach dużo spódnic w zwierzęce wzory, nie tylko zebry! Zobaczcie poniżej, jakie spódnice możecie kupić w stylu Małgorzaty i jej mamy.