Za oknem zima w pełni, więc jeśli nadal szukasz ciepłego i modnego swetra na zimowy wyjazd, nic straconego - w sieciówkach są jeszcze wyprzedaże. Zainspiruj się Małgorzatą Rozenek, która zachwyciła fanki kolorową stylizacją ze swetrem w roli głównej! My wiemy, gdzie go kupicie! Dobra wiadomość jest taka, że aktualnie jest jeszcze na przecenie.

Małgosia, której stylizacje składają się prawie zawsze z luksusowych marek, tym razem oprócz dodatków z wyższej półki, skusiła się na sweter z sieciówki. Wzorzysty sweter w najmodniejszy górski wzór to prawdziwy hit zimowego sezonu! Można go łączyć z różnymi dodatkami i kolorami, pasuje do dżinsów i legginsów. Gwiazda, która lubi eksperymentować i bawić się modą, zestawiła go z ubraniami i dodatkami w podobnym kolorze. Jak już wspomnieliśmy sweter pochodzi z sieciówki, reszta stylizacji to luksusowe marki - m.in. torebka nerka to dom mody Gucci, kosztuje ok. 3570 zł, buty śniegowce Moschino to wydatek rzędu ok. 1000 zł, kurtka puchowa Save The Duck (ok. 800 zł) i czapka Private Label za 495 zł.

