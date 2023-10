Małgorzata Rozenek- Majdan to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Prowadząca "Projekt Lady" ma spore grono fanek, które inspirują się jej style ubierania. Żona Radosława Majdana na oficjalnych imprezach zachwyca eleganckimi i bardzo kobiecymi kreacjami, ale na co dzień gwiazda TVN stawia na luz i wygodę. Zobaczcie, jak prezentuje się na co dzień!

Małgorzata Rozenek z torebką za ponad 6 tysięcy złotych

Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa, że uwielbia modę i lubi zaskakiwać swoimi stylizacjami. Ostatnio okazało się nawet, że gwiazda poszła o krok dalej i stworzyła własną markę ubrań - w sklepie Małgorzaty Rozenek znajdziecie m.in. golfy za ok. 400 złotych, legginsy za ok. 180 złotych czy t-shirty za ok. 120 złotych.

Ostatnio gwiazda została "przyłapana" na spotkaniu podczas którego towarzyszył jej syn. Małgorzata Rozenek najprawdopodobniej miała na sobie bluzę i koszulkę własnego projektu. Swój look uzupełniła legginsami, szarą marynarką i torebką od Christiana Louboutina za ok. 6400 złotych i buty Mou za ponad 1500 zlotych.

Zobaczcie, jak na co dzień prezentuje się Małgorzata Rozenek-Majdan! My kochamy ten look!

Małgorzata Rozenek-Majdan w stylizacji idealnej na wiosnę.

Tylko spójrzcie na szałowe buty gwiazdy!