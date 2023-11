1 z 5

Jakiś czas temu pisaliśmy wam o nowej amerykańskiej marce, której torebki są charakterystyczne, wyglądają super (dodając waszej stylizacji sporą dawkę luźnego, kalifornijskiego charakteru boho, który ze względu na mocny trend na lata 70. jest zdecydowanie hot) no i – co najważniejsze – ich cena, w przeciwieństwie do absolutnie wszystkich it-bags – nie jest astronomiczna.

Tak, mowa o wiklinowych torbach Cult Gaia, które – zupełnie tak jak przewidzieliśmy już parę miesięcy temu – na dobre zadomowiła się na naszych salonach. Po prekursorce trendu, Jessice Mercedes oraz zawsze nadążającej za nowym trendem Julii Wieniawie, wczoraj do grona gwiazd, które mają już tę gorącą torebkę z wikliny dołączyła Karolina Ferenstein-Kraśko. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć o torebce, która podbija świat.

