Jeśli chodzi o modę, to Małgorzata Rozenek-Majdan dla wielu Polek jest wzorem do naśladowania i źródłem inspiracji. W tym tygodniu gwiazda postawiła na stylizację z marynarką w roli głównej. Tym razem nie wybrała projektu luksusowego domu mody. Małgosia postawiła za to na sieciówki. Naszą uwagę zwróciła letnia marynarka w oryginalny wzór! Podoba wam się? Mamy dobrą wiadomość! Znajdziecie ją bowiem w aktualnej kolekcji jednej z najpopularniejszych sieciówek.

Małgorzata Rozenek w marynarce z H&M

Fanki Małgorzaty Rozenek bacznie śledzą wszystkie wpisy i zdjęcia, które publikuje ich idolka. Jej stylizacje są też szeroko komentowane w internecie. Swoim wyczuciem stylu i trendów Małgorzata Rozenek sprawia, że nawet ubrania z sieciówek wyglądają na niej jak milion dolarów. Dlatego warto zainspirować się jej najnowszą stylizacją, bo marynarka, na którą postawiła, to hit sezonu 2019!

Małgorzata Rozenek wybrała jasne spodnie z Zary, białą koszulę i marynarkę z H&M, której wzór (a la rysunki na chińskiej porcelanie) nas zachwycił. Kupicie ją aktualnie za jedyne 149,99 zł i z pewnością zadacie szyku w pracy, szkole czy też na imprezie.

Gwiazda chętnie łączy ubrania z sieciówek dostępne dla wszystkich z luksusowymi dodatkami. Tak było i tym razem, bo torebka Chanel i buty od Alexandra McQueena za 1840 zł to projekty z najwyższej półki! Trzeba przyznać, że ta stylizacja robi wrażenie.

A wam jak się podoba?

Tę marynarkę możecie kupić już za 149,99 zł!