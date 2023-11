Reklama

Małgorzata Rozenek uchodzi za ikonę stylu, która uwielbia bawić się modą, i to nie tylko tą z najwyższych i najdroższych półek. Okazuje się, że gwiazda TVN uwielbia sieciówki!

Ostatnio na planie "Warsztatu urody" w TVN Style gwiazda miała na sobie marynarkę w kratę z... Reserved! Połączyła ją z t-shirtem z biało-żółte paski oraz spodniami w kant od Ezuri. Wyglądała świetnie!

Ile kosztuje marynarka Małgosi? W Reserved znajdziecie ją za 239,99 zł! Warto zaznaczyć, że marynarki w kratę to hit tej wiosny!

Niedawno w podobnym stylu widzieliśmy Paulinę Sykut. Gwiazda Polsatu swoją znalazła w Mohito!

Kupicie sobie taką? :)

