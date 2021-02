Małgorzata Rozenek w kultowej jeansowej koszuli za 700 zł. Znalazłyśmy identyczną za 50 w Zarze!

Małgorzata Rozenek nie przestaje raczyć nas kadrami z wyjątkowo pięknych i długich wakacji. Tym razem uwagę internautów przyciągnął jednak nie mały Henryk, egzotyczne tło czy figura gwiazdy, a koszula, w jakiej pojawiła się na plaży. Cóż, to nie pierwszy raz kiedy Małgorzata Rozenek inspiruje swoim stylem, a ten element jej garderoby naprawdę zasługuje na uwagę, bo jest to trendy, który z pewnością zostanie z nami jeszcze przez bardzo długi czas. Taka jeansowa koszula to prawdziwy strzał w dziesiątkę, i choć ta wybrana przez gwiazdę kosztuje krocie, my znaleźliśmy jej odpowiednik w popularnym sklepie i to tylko za 50 złotych!

Zobacz także: Agnieszka Dygant wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w puchowej kurtce za 2600 złotych

Małgorzata Rozenek w hitowej jeansowej koszuli

Jeansowa koszula nie tylko nigdy nie wyjdzie z mody, ale przede wszystkim jest super uniwersalna, z czego jak widać Małgorzata Rozenek doskonale zdaje sobie sprawę. Gwiazda postanowiła założyć ją jako ubranie plażowe i dzięki dodatkom w postaci biżuterii oraz okularów, nadać jej boho charakter. Jak widać, jeansowa koszula może być naprawdę sexy!

Instagram

Znana z zamiłowania do luksusowych marek, Małgorzata Rozenek wybrała koszulę od ONETEASPOON, która słynie z jeansowych ubrań, w tym kultowych krótkich spodenek, które pokochały gwiazdy i influencerki. Jasna jeansowa koszula z efektem postarzonego materiału, dwoma kieszonkami i drobnymi, błyszczącymi guzikami kosztuje 719 złotych! Całe szczęście, wiemy gdzie kupimy niemal identyczną, nie obciążając przy tym aż tak naszego budżetu.

Mat. prasowe

Okazuje się, że bardzo podobny model znajdziemy w popularnej i bardzo lubianej Zarze! Co więcej, podczas trwających wyprzedaży kupimy ją jedynie za 49,90 zł! Klasyczny kołnierzyk, długi rękaw, guziki, kieszeń i przede wszystkim jasny odcień jeansu, to składniki, które dają nam koszulę idealną i ubranie, po które chętnie będziemy sięgały do naszych szaf. Nie bez przyczyny mówiąc o jeansie w trendach, nazywa się go nieśmiertelnym!

Mat. prasowe

Jeansowa koszula daje nam ogromne pole do manewru, a co więcej nadaje się na każdą porę roku. Zestawiając ją z jeansowymi spodniami otrzymamy super modny denim total look, możemy nosić ją rozpiętą - jako narzutkę, zapiętą, zawiązaną w talii, przewiązaną w pasie, z podwiniętymi, lub nie, rękawami i tak, jak tylko będzie nam się to podobało. Takie modowe perełki lubimy najbardziej.