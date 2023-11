1 z 6

Ramoneski nie wychodzą z mody! Doskonale o tym wie Małgorzata Rozenek-Majdan, która wybrała się na spacer po warszawskich ulicach. Gwiazda założyła sukienkę PIU Perte, do niej dobrała torbę Gucci i... ramoneskę z Zary! Co to za model? Ile kosztuje? Dowiedzcie się z naszej galerii!

