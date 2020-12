Małgorzata Rozenek w butach za ponad 5 tysięcy złotych! Ten model to hit Instagrama!

Małgorzata Rozenek po raz kolejny zachwyca swoją doskonałą stylizacją! Paparazzi "przyłapali" gwiazdę na ulicach Warszawy, dzięki czemu znów możemy podziwiać jej fantastyczny total look. Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciły buty gwiazdy. Są totalnym hitem wśród influencerek na całym świecie, jednak mają jeden minus - cena. Jest to jednak kultowy model jednego z najpopularniejszych domów mody! Zobaczcie sami.

Zobacz także: Moda jesień 2020. Kolarskie spodenki i kontrowersyjne buty z CCC. Małgorzata Rozenek-Majdan wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN"

Małgorzata Rozenek w kultowych butach za ponad 5 tysięcy złotych

Małgorzata Rozenek doskonale wie, co jest modne i stylowe. Gwiazda co chwila pokazuje się w fantastycznych stylizacjach i zazwyczaj w swoich total lookach stawia na elegancje. Prowadząca "Projekt Lady" słynie ze swojego zamiłowania do mody, a jej stylizacje nierzadko kosztują fortunę. W garderobie gwiazdy znajdują się prawdziwe modowe perełki od największych światowych projektantów!

Małgorzata Rozenek po raz kolejny postawiła na stylizację pełną klasy, w której nie zabrakło drogich dodatków. Dominującymi kolorami w dzisiejszym total looku gwiazdy są odcienie szarości i czerń. Prowadząca "Projekt Lady" zdecydowała się na szarą marynarkę oraz grafitowy komplet dresowy, który w tym połączeniu wygląda naprawdę elegancko. Ale spójrzcie tylko na te buty i torebkę!

Gwiazda zdecydowała się na torebkę od Pinko. Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek uwielbia tę markę i nie jest to jedyna torebka Pinko w jej szafie. Ten model nie należy do najtańszych i trzeba się liczyć z wydatkiem ok. 1600 złotych. Ale zwróćcie również uwagę na buty gwiazdy!

Są to botki Monolith od Prady, które w ostatnich tygodniach stały się prawdziwym hitów Instagrama. Influencerki na całym świecie pokochały je i coraz częściej decydują się na zakup właśnie tego modelu. Ciężkie botki na traktorowej podeszwie od Prady mają jednak jedną wadę - cenę. Trzeba się bowiem liczyć z wydatkiem ok. 5000 złotych!

I jak Wam się podobają? Skusiłybyście się na taki model?

Ten model to totalny hit, w którym zakochały się Instagramerki z całego świata!