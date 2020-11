Moda jesień 2020. Kolarskie spodenki i kontrowersyjne buty z CCC. Małgorzata Rozenek-Majdan wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN"

Małgorzata Rozenek została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy opuszczała studio Dzień Dobry TVN. Gwiazda, która słynie z zamiłowania do mody, a jej stylizacje nierzadko kosztują fortunę, tym razem postawiła na buty z CCC! Wiemy ile kosztowały, a co więcej, warto się zainspirować ponieważ ten model to jeden z najgorętszych trendów, który z pewnością zostanie z nami na dłużej, niż tylko na tegoroczny jesienno-zimowy sezon.

Moda jesień 2020. Małgorzata Rozenek w butach z CCC! Ten model zrobił prawdziwą furorę

Małgorzata Rozenek to nie tylko perfekcyjna pani domu, a równie perfekcyjne są jej stylizacje. Szafa gwiazdy jest wypełniona najlepszymi, światowymi markami i trendami prosto z wybiegów, jednak jak się okazuje, chętnie sięga również po rzeczy z bardziej przystępnych sklepów. W poniedziałkowym wydaniu „Dzień Dobry TVN” Małgorzata Rozenek wystąpiła w kostiumie Mach&Mach ze srebrnymi elementami, torebce kultowego brytyjskiego domu mody Burberry, a do tego wszystkiego dobrała buty polskiej marki Gino Rossi, które mogliśmy dostać w CCC!

Model, na który postawiła Małgorzata Rozenek, to prawdziwy hit nie tylko tego, ale i kolejnych sezonów. Czarne, wsuwane trapery ze skóry bydlęcej, do połowy łydki i na grubej podeszwie, są w stanie podbić każdą stylizację. Te, wybrane przez gwiazdę kosztowały 379,99 zł i choć natychmiast zostały wyprzedane, nic straconego.

Czarne trapery Małgorzaty Rozenek okazały się strzałem w dziesiątkę. Dodatkowo, taki model niesamowicie wyszczupla nogi!

Skusisz się na taki model?