Małgorzata Rozenek w marynarce za 4 tysiące złotych przechadza się po Bulwarach Wiślanych

Małgorzata Rozenek jak zwykle zdała szyku podczas jednego z wydarzeń promocyjnych marki kosmetycznej. Gwiazda wybrała na wyjście na miasto jednolitą, beżową stylizację, do której dobrała wszystkie dodatki w tym samym kolorze. Beż od stóp do głów to za dużo? W tym przypadku Małgosia wygląda olśniewająco, ponieważ umiejętnie dobrała do siebie odcienie poszczególnych części garderoby, a idealnie dopasowana marynarka doskonale podkreśliła talię gwiazdy.

Małgorzata Rozenek na promocji marki kosmetycznej. Ta marynarka to hit sezonu!

Małgorzata Rozenek nie raz udowodniła, że moda nie ma dla niej żadnych tajemnic. Perfekcyjną panią domu mogliśmy oglądać w najróżniejszych, czasem dość zaskakujących stylizacjach pełnych wzorów i kolorów, a niektóre jej wybory stylizacyjne są jeszcze długo komentowane: dość przypomnieć kontrowersyjną suknię Małgorzaty, którą włożyła na ślub Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego, czy słynne buty-kapcie, w których robiła zakupy.

Od czasu do czasu jednak Gosia woli postawić na ubrania w jednolitej barwie, które zamiast oryginalnym wzorem czy krzykliwym kolorem wyróżniają się niesłychaną elegancją i subtelnością. Na wydarzenie jednej z firm kosmetycznych, które miało miejsce na bulwarach Wiślanych, Małgorzata Rozenek przybyła w beżowym, bardzo eleganckim garniturze. Gwiazda zdecydowała się nie przełamywać odcieni nude i karmelowego brązu żadnym innym kolorem. Wrażenie robi jednak przede wszystkim marynarka o pięknym kroju wzorowanym na marynarce jeździeckiej, projektu marki Elisabetta Franchi. Całość wyszła subtelnie i bardzo stylowo. Zresztą, oceńcie sami!

Małgorzata Rozenek postawiła na klasykę w najlepszym wydaniu. Beżowa marynarka, idealnie dopasowana do figury to strzał w dziesiątkę. Na licznych klapach kieszeni marynarki pojawia się ciepły, karmelowy brąz, który nieco urozmaica stylizację w kolorze nude. Ściśle spięty pasek w talii dodatkowo podkreśla figurę i uwypukla kobiecie kształty Małgorzaty Rozenek. Marynarka została zaprojektowana przez słynną włoską projektantkę Elisabettę Franchi, a jej koszt to 4 tysiące złotych.

Małgorzata Rozenek zadbała, żeby stylizacja była spójna i każdy element ubioru stanowił jedynie tło dla pięknej marynarki. Gwiazda postawiła więc na proste, beżowe spodnie, beżowe, delikatne sandałki na wysokiej szpilce i taką też, beżową i delikatną torebkę.

Kostiumy w jednym kolorze są modne od dłuższego czasu. Projektanci już dawno zauważyli potencjał w tak zwanych "zestawach", które świetnie podkreślają sylwetkę, ale także czynią nas optycznie wyższymi i szczuplejszymi. Jednokolorowe garnitury czy zestawy to absolutny must-have w każdej szafie. Małgorzata Rozenek nie pierwszy raz postawiła na jednokolorowe zestawienie swojej stylizacji. U niej zawsze jest to strzał w dziesiątkę!