Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej stylowych gwiazd, która swoimi modowymi wyborami nie raz wprawiła fanów w zachwyt. Tym razem jednak coś poszło nie po jej myśli. Kiedy postanowiła pochwalić się swoją kolejną stylizacją internauci nie mogli powstrzymać się od komentarzy, które wcale nie należały do najmilszych. Małgorzata Rozenek, która postawiła na mini spódniczkę i buty z ekskluzywnego, włoskiego domu mody. Zdaniem wielu ubrała się jak przedszkolanka, a ich komentarze mówią same za siebie...

Małgorzata Rozenek szokuje w drogich ubraniach

To już kolejna stylizacja Małgorzaty Rozenek, których jej fani nie zaliczyli do udanych. Kiedy kilka dni temu wystąpiła w płaszczu z kolekcji Simone Rocha dla H&M, internauci stwierdzili, że "można mieć kasę, ale stylu się nie kupi", a także, że zapomniała spojrzeć w lustro. Teraz, kiedy prowadząca "Projekt Lady" zaprezentowała się w kolejnym, drogim looku, obserwatorzy ponownie nie mieli dla niej litości.

Gwiazda postawiła na monochromatyczną stylizację w jednym z najmodniejszych kolorów, jakim jest lila. Koszule zestawiła z rozkloszowaną spódnicą z falbanami od Elisabetty Franchi za 1701 zł, oraz ekstrawaganckimi butami z tej samej marki za 2266 zł. Tym razem nie podbiła jednak serc swoich fanów, a wręcz przeciwnie. Niektóre z komentarzy są naprawdę mocne.

- O nie wiem 🤔 tak obserwuję różne "gwiazdy" nasze Polskie " \gwiazdy" i moje zdanie jest takie. Starzejmy się z godnością. Nie pomogą mini spódniczki.Pani lat 40+ ubiera się jak nastolatka i myśli ze jest ok. Od dawien dawna jest przypisany styl dla młodych i tych starszych. Mi osobiście ta spódnica nie pasuje. Inne stylizacje super - Nie no masakra 🤮 - Spódniczka super ale dla dziewczynki do przedszkola - Jakieś takie ciuchy że smyka, ale tam nie kategorii 50+ - Było by ok ale nie z tą spódnicą. Chyba że poleca Pani styl spódniczki dla dziewczynek w przedszkolu? - Dzidzia piernik. Spódnica dla małej dziewczynki, a nie dla ryczącej 50. - Figura jak na Pani wiek niesamowita! Natomiast stylizacje na NIE. - Z całym szacunkiem ale trochę już jak przedszkole na sile nie da się cofnąć niestety swojego wieku



Podobnych komentarzy było dużo więcej. Część jednak broniła Małgosi, pisząc, że wyglądała pięknie i dziewczęco:



Ale laska, piękne nogi piękna stylizacja, tak dziewczęco ! Chyba każda kobieta chce się chociaż raz tak ubrać :)❤️😍

A Wam podoba się stylizacja gwiazdy?