Małgorzata Rozenek-Majdan założyła najmodniejsze klapki na lato 2021! Podobne dostaniecie w CCC

Małgorzata Rozenek znów zachwyciła swoją stylizacją! Jedna z największych gwiazd TVN po raz kolejny udowodniła, że doskonale zna się na najnowszych trendach, które potrafi wykorzystać nie tylko na wielkie wyjścia, ale również na co dzień. Na najnowszych zdjęciach Małgorzaty Rozenek zwróciliśmy uwagę na jej piękny beżowy płaszcz! To klasyk, który powinien się znaleźć w szafie każdej kobiety. Małgorzata Rozenek w stylizacji na co dzień Na wielkich, oficjalnych imprezach Małgorzata Rozenek zawsze prezentuje się w eleganckich, idealnie dobranych stylizacjach, które podkreślają jej figurę. Na co dzień prowadząca "Projekt Lady" stawia jednak na luz i wygodę. Tak też było i tym razem. Małgorzata Rozenek załatwiała prywatne sprawy w luźnej stylizacji, którą połączyła z eleganckim długim płaszczem. Spójrzcie tylko na ten look! Małgorzata Rozenek zaprezentowała się w luźnym szarym golfie i spodniach w kratę. Całość uzupełnilł beżowy płaszcz i dodatki- torba od Chloe i jasne sportowe buty. Zobaczcie sami, jak Małgorzata Rozenek połączyła swoj codzienny, luźny look z eleganckim płaszczem! Podoba się Wam taka stylizacja? Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują pół roczku Henia. Niedrogi prezent dla chłopca zdziwił internautów Małgorzata Rozenek w stylizacji na co dzień. Podoba się Wam look gwiazdy TVN?