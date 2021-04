Małgorzata Rozenek w butach za prawie 3 tysiące złotych! Ten model optycznie wyszczupla i wydłuża nogi

Małgorzata Rozenek-Majdan nawet w natłoku spraw zawodowych i rodzinnych, zawsze znajdzie czas na stworzenie perfekcyjnej stylizacji, a my dzisiaj podziwiamy kolejną z nich. Gwiazda idąc ulicami Warszawy zaprezentowała się w niezwykle eleganckim komplecie w najmodniejszym kolorze tego sezonu - błękicie. Jednak my zwróciliśmy szczególną uwagę na jej buty! Są oryginalne i do tego sprawią, że nogi będą wyglądać w nich na dłuższe i szczuplejsze - o czym marzy chyba każda kobieta.

Koniecznie sprawdźcie, co to za model!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek w stylizacji za niemal 100 tysięcy złotych! W takim wydaniu załatwia codzienne sprawy

Małgorzata Rozenek w hitowych botkach

Stylizacje Małgorzaty Rozenek-Majdan, zawsze robią furorę wśród internautek. Gwiazda kocha modę i umie się nią bawić, co udowodniła już nie raz. Żona Radosława Majdana doskonale wie, co aktualnie króluje w trendach, a w jej garderobie znajdują się najmodniejsze perełki od światowych projektantów. Jej stylizacje niejednokrotnie były warte fortunę!

Tym razem Małgorzata Rozenek pokazała się w iście wiosennej odsłonie i postawiła na błękit. Gwiazda wybrała krótką marynarkę, do której dopasowała obcisłe spodnie do kostek. Wybrała również błękitną torebkę zawieszaną przez ramię, Coccinelle - ARLETTIS, za którą trzeba zapłacić ok. 900 złotych.

Jednak tym razem skupimy się na tych nieco kosmicznych butach gwiazdy. Srebrne, wysokie botki na cienkiej szpilce i ze szpiczastym czubkiem to model, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Oprócz tego, że wyglądają naprawdę stylowo, potrafią zdziałać cuda, bo optycznie wyszczuplają i wydłużają nogi!

Buty, które ma na sobie Małgorzata Rozenek-Majdan nie należą jednak do najtańszych. Jest to model od ALEXANDRE VAUTHIER, za który zapłacicie ok. 2900 złotych.

Dajcie znać, który element najnowszej stylizacji Małgorzaty Rozenek-Majdan, podoba się Wam najbardziej!