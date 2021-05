Małgorzata Rozenek-Majdan na rodzinny spacer wybrała buty za prawie 4400 złotych! Nowe zdjęcia paparazzi

Weekendowy look Małgorzaty Rozenek-Majdan wzbudził duże zainteresowanie fanów. Pozornie prosta stylizacja składająca się z czarnego płaszcza do kostek, czarnego welurowego dresu jej projektu ( Małgorzata Rozenek-Majdan stworzyła własną markę ubrań "Mrs. Drama"! Jakie ceny? ) oraz ulubionej torebki gwiazd - czyli Chanelki wydawała się nam na początku bardzo klasyczna. Oczywiście tylko do momentu, kiedy spojrzeliśmy na jej buty! Wy też na nie spójrzcie, żeby dowiedzieć się co jest w nich tak wyjątkowego. Zobacz także: Adidasy na wiosnę 2021. Anna Lewandowska postawiła na sneakersy za 4 tys. zł! Niemal identyczne kupisz za 39 zł Adidasy na wiosnę 2021 w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan Złote sneakersy Małgorzaty Rozenek-Majdan to model od Dolce & Gabbana. Jeszcze do niedawna kosztowały 4400 złotych. Teraz mogą być wasze za 2300 złotych. Te odjechane, ociekająca wręcz złotem adidasy to propozycja dla prawdziwej królowej. Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowanie nią jest! Zobacz także: Małgorzata Rozenek w idealnej kurtce przejściowej na wiosnę. Podobną kupicie w H&M za 60 zł Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła prostą stylizacją. Ale tylko pozornie prostą... Spójrzcie niżej! Naszą uwagę zwróciły przede wszystkim nowe sneakersy Małgorzaty Rozenek-Majdan. Już od ubiegłego sezonu mówi się, że ugly sneakers zostaną wyparte przez nieco lżejsze modele . My jednak doskonale wiemy, że szybko to nie nastąpi. Dlaczego? Ugly sneakers są tak brzydkie, że aż piękne! To w tym tkwi ich sukces. Sneakersy Dolce & Gabbana jeszcze do niedawna kosztowały 4400 złotych. Teraz mogą być wasze za 2300 złotych. A wy jak oceniacie look Małgorzaty Rozenej-Majdan? A przede wszystkim jej złote sneakersy?