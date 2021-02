Małgorzata Kożuchowska z torebką, która będzie hitem wiosny 2021! Ten model uwielbiają też inne polskie gwiazdy

Małgorzata Kożuchowska pochwaliła się nowymi zdjęciami na swoim Instagramie - aktorka zrobiła prawdziwą furorę swoją fantastyczną stylizacją. Internautki są zachwycone jej total lookiem, który jest pełen elegancji i klasy. My w szczególności zwróciliśmy uwagę na hitową torebkę aktorki - to właśnie ten model będzie rządził wiosną 2021! Każda kobieta, która kocha modę, powinna ją mieć w swojej szafie. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska pokazała się bez makijażu i w rozczochranych włosach! Na najnowszym zdjęciu jest nie do poznania

Małgorzata Kożuchowska z torebką, która będzie hitem wiosny 2021

Małgorzata Kożuchowska należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd. Aktorka już od wielu lat zachwyca swoim stylem - w swoich total lookach zazwyczaj stawia na pełną elegancję i klasę. Każdy outfit gwiazdy, jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Stylizacyjna wpadka u Małgorzaty Kożuchowskiej po prostu nie wchodzi w grę!

Również i tym razem, fanki gwiazdy nie mogą wyjść z zachwytu nad najnowszą stylizacją Małgorzaty Kożuchowskiej! Aktorka skorzystała z pięknej pogody i wybrała się na niedzielny spacer. W swoim total looku postawiła na czarny sweter, biały płaszcz do kolan, czarne rękawiczki ze zdobieniami oraz kozaki na płaskiej podeszwie w tym samym kolorze. Zobaczcie sami, jak pięknie prezentuje się w tej stylizacji gwiazda!

Instagram

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ogromne wrażenie robi również torebka gwiazdy - to prawdziwy hit wiosny 2021! "The Pouch", bo tak nazywa się ten model torebki Bottega Veneta, to absolutny must have na najbliższe miesiące. Duża marszczona kopertówka jest przeznaczona do noszenia w dłoni, ale spokojnie pomieści wszystkie niezbędne rzeczy. Taki model nie należy jednak do najtańszych, bo trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 10 tysięcy złotych.

Instagram

Nie tylko Małgorzata Kożuchowska pokochała ten model! Z podobną torebką widzieliśmy już Barbarę Kurdej - Szatan czy Małgorzatę Sochę. I jak Wam się podoba?