Idealny sweter na jesień i zimę 2020/2021? Małgorzata Kożuchowska już go ma! Aktorka znana m.in. z serialu "M jak miłość" zdecydowała się na zakup nowego swetra na chłodne zimowe miesiące. Oversizowy moherowy model w jasnobeżowym kolorze z kapturem i ozdobnymi sznureczkami to projekt Violi Piekut. My zakochaliśmy się w nim ze względu na kilka rzeczy - po pierwsze, ze względu na bardzo przyjemny w dotyku materiał, a po drugie - neutralny kolor który będzie pasował dosłownie do wszystkiego.

Modne swetry na zimę 2021

Małgorzata Kożuchowska zdecydowała się na zakup pięknego swetra od Violi Piekut. Jego cena to 860 złotych. Piękny beżowy kolor idealnie współgra z naturalną urodą Kożuchowskiej - jej jasną karnacją i blond włosami. Dzięki takiemu połączeniu Kożuchowska stworzyła wręcz anielski look! Nam to się bardzo podoba.

Miękki i miły w dotyku sweter marki Viola Piekut #DAYBYDA to model, na który zdecydowała sie Małgorzata Kożuchowska. Uniwersalny rozmiar oversize czyni go najbardziej pożądanym fasonem tego sezonu. Sweter posiada stylowy kaptur i długie rękawy. Idealny jako podstawa codziennej stylizacji, bardzo dobrze komponuje się z jeansami oraz eleganckimi spodniami bądź spódnicą.

Na szczęście podobny sweter możecie kupić teraz w Reserved. Kosztuje 69 złotych (wcześniej 119 zł).

Nieco inna propozycja z Reserved kosztuje 99 złotych.

Jasnobeżowy sweter z kapturem to świetna propozycja na sezon jesienno-zimowy 2020/2021.