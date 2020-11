Black Friday w Mohito. Małgorzata Kożuchowska w hitowej kurtce. Niemal identyczną kupisz za 200 zł na wyprzedaży

Puchowe kurtki, to idealny sposób nie tylko by ochronić się przed zimnem, ale i czuć się stylowo. Te midi i maxi od lat nie wychodzą z mody i jesteśmy pewne, że będą jednym z najgorętszych zimowych trendów jeszcze przez kolejne lata. Które warto wybrać? Na Black Friday przygotowaliśmy dla was kilka wyjątkowych propozycji.