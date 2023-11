Małgorzata Rozenek-Majdan, Natasza Urbańska, a nawet gwiazdy światowego formatu, takie jak Scarlett Johansson czy sama Cate Blanchett - wszystkie noszą teraz falowanego loba! Co to za fryzura i komu w niej najlepiej?

Falowany lob: fryzura-hit na lato 2019

Falowany lob to fryzura idealna na lato. Włosy sięgające ramion (przypominamy: lob to skrót z angielskiego "long bob", czyli długi bob - nie do szyi, a do ramion) są lekko podkręcone na lokówce lub prostownicy - tak! dzięki niej powstają lekko kanciaste, "kwadratowe" fale - i uniesione u nasady. Przedziałek wypada zwykle pośrodku, a fryzura jest nieco wzburzona, co daje efekt pełnego objętości, ułożonego wiatrem uczesania na luzie. Jak noszą je gwiazdy? Zobaczysz w naszej galerii!