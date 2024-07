1 z 9

Agnieszka Woźniak-Starak w makijażu z czerwoną pomadką

Agnieszka Woźniak-Starak doskonale zna najnowsze trendy w makijażu, choć lubi również sięgać po klasykę. Jej make up z ostatniego eventu świetnie łączy jedno i drugie. Prezenterka zaprezentowała nowoczesną wersję ponadczasowego makijażu z czerwoną pomadką. Gwiazda wybrała czerwień delikatnie połyskującą orażem i ten kolor rewelacyjnie pasował do jej typu urody. Tłem dla intensywnego koloru pomadki był makijaż nude. Kryjący podkład pięknie wygładzł cerę, a oczy zostały jedynie muśnięce połyskującym cieniem do powiek. Linię rzęs delikatnie wzmocnino e-linerem, a rzęsy wydłużył tusz.

Podoba Ci się look Agnieszki Woźniak-Starak? Zobacz, jakimi kosmetykami wykonasz podobny makijaż.

