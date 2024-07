1 z 8

Makijaż w stylu gwiazd

Inspiracji makijażowych na wielkie wyjście warto szukać na czerwonych dywanach! Zofia Ślotała i Paulina Sykut doskonale wiedzą, jak zabłysnąć w świetle fleszy. Bierz z nich przykład! W czasie świąt, sylwestrowej lub karnawałowej imprezy warto postawić na look godny gwiazdy! Myślisz, że to trudne? Wcale nie! Znane panie chętnie sięgają po klasyczny makijaż w nieco unowocześnionej wersji. Jak go wykonać?

Potrzebne będą ponadczasowe kosmetyki, takie jak: podkład maskujący niedoskonałości cery, czerwona pomadka w kolorze dopasowanym do twojego typu urody, tusz wydłużający rzęsy oraz odrobina rozświetlacza, który doda cerze blasku. Zadbaj również o wypielęgnowane brwi, to one podkreślą piękne spojrzenie i rzęsy do nieba! Zobacz kosmetyki, które pomogą ci wyczarować gwiazdorski look na miarę czerwonego dywanu!

Naturalne sposoby na długie rzęsy.: olejek rycynowy, oliwa z oliwek, witamina E