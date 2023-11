Reklama

Meghan Markle i książę Harry wzięli ślub 19 maja 2018 roku. Cały świat żył tą piękną uroczystością. Wszystkich interesowała przede wszystkim suknia ślubna Meghan Markle. Gdy aktorka pojawiła się przed kościołem, nie wszyscy ostatecznie byli zachwyceni jej kreacją z domu modu Givenchy. Niektórzy uznali, że była ona zbyt skromna i z pewnością nie zostanie zapamiętana na długie lata.

Takie same uwagi pojawiły się pod adresem makijażu Meghan Markle. Trzeba przyznać, że był on wyjątkowo delikatny i naturalny. Taka jednak była wola Meghan Markle. Narzeczona księcia Harry'ego poprosiła, aby nie ukrywać jej piegów. Chciała jedynie, aby buzia była rozświetlona i świeża. Taki też był efekt końcowy, który - jak się okazuje - sprawił, że książę Harry zakochał się w swojej ukochanej po raz kolejny! Przyjaciel i makijażysta Meghan Markle zdradził, jaka była reakcja męża Meghan Markle na jej make up.

- Po ceremonii Harry dziękował mi za to, że sprawiłem, że wyglądała jak prawdziwa ona - zdradził Daniel Martin w rozmowie z "InStyle".

Wy również byliście zachwyceni naturalnym wyglądem Meghan Markle podczas jej ślubu z Harrym?

Meghan Markle wyglądała kwitnąco w dniu swojego ślubu

East News

Makijażysta księżnej zdradził kilka jej sekretów

