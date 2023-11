Szczególnie latem, w upalne dni trzeba zadbać o odpowiedni makijaż, który będzie trwały i nie spłynie pod wpływem wysokiej temperatury. Warto wybrać kosmetyki do makijażu o lekkiej konsystencji, a przed nałożeniem ich właściwie przygotować skórę. Nie każda z nas wie, jak malować się latem, jednak trzymanie się poniższych zasad sprawi, że makijaż nie będzie spływał, a cera będzie wyglądała promiennie.

Makijaż dzienny latem powinien uwzględniać wysokie temperatury, dlatego już na początku warto zminimalizować ilość kosmetyków wykorzystywanych o tej porze roku. W upalne dni warto zdecydować się na delikatny makijaż, który będzie trwalszy i nie zmieni się pod wpływem promieni słońca. Latem nie sprawdzą się wszelkie kosmetyki o sypkiej konsystencji, dlatego na ten czas warto pozbyć się pudrów sypkich, w kamieniu lub w kompakcie.

Makijaż na lato – im mniej, tym lepiej

Jeśli chodzi o makijaż, to nie ma nic gorszego od rozwarstwionego pudru, świecącej się cery i rozmazanego makijażu. Gruba warstwa podkładu, a na to pudru sprawia, że twarz szybciej się poci, co przy upałach powoduje, że cały makijaż spływa z twarzy. Dokładanie kolejnych warstw tylko pogarsza sprawę i rozwarstwia makijaż. Tym samym duża ilość kosmetyków w te dni nie jest wskazana, bo nie tylko wygląda źle, ale również sprawia, że w połączeniu z potem zaczynają namnażać się bakterie (mogą powstawać niedoskonałości). Dlatego, aby ładnie wyglądać, warto zdecydować się na delikatny makijaż, a do jego wykonania użyć kosmetyków o lekkiej konsystencji. Sprawdzą się podkłady płynne i o kremowej konsystencji. Z kolei koloryt poprawią kremy BB i CC.

Idealny makijaż na lato – jakie wybrać kosmetyki?

Kosmetyki do makijażu powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju cery. Aby wyszedł nam idealny makijaż, który będzie spełniał swoją rolę, ważne jest odpowiednie oczyszczenie twarzy i tonizowanie jej przed nałożeniem make-up’u. Aby cera wyglądała zdrowiej, przynajmniej raz w tygodniu warto nakładać maseczki odżywczo-nawilżające. Latem szczególnym problemem jest świecenie się skóry. Aby je zmniejszyć należy regularnie używać toniku. Poza tym baza pod makijaż to podstawa każdego makijażu, który ma być trwały. Jej zadaniem jest pochłanianie sebum tak, aby skóra nie świeciła się spod makijażu i dopiero na tak przygotowaną twarz można nałożyć podkład o kremowej lub płynnej konsystencji. Jeśli skóra będzie świeciła się w ciągu dnia, warto skorzystać z bibułek matujących. Jeśli chodzi o makijaż oczu, warto stosować kosmetyki wodoodporne. Kolejno: cienie, podobnie jak róż do policzków, również o kremowej konsystencji. Świeży wygląd podczas upału zapewni również błyszczyk do ust lub kremowa pomadka.