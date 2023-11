1 z 9

Julia Wieniawa zachwyciła wyglądem na evencie Sephora Trend Report. Młoda gwiazda zwróciła uwagę nie tylko swoją stylizacją, ale także makijażem. Chcesz wyglądać tak jak ona? Sprawdź, jakich kosmetyków możesz użyć do wykonania podobnego makijażu!

Makijaż Julii Wieniawy

W makijażu aktorki najmocniejszy akcent padł na oczy - to właśnie one grają tu pierwsze skrzypce i przyciagają wzrok. Aby osiągnąć podobny efekt, wystarczy mocno wytuszować rzęsy lub użyć sztucznych rzęs (np. z Douglasa False Lash Volume za 39 złotych). Metaliczny efekt na powiekach zyskasz dzięki cieniom do powiek marki Collistar z kolekcji the Coffee Collection.

W naszej galerii znajdziesz wszystkie niezbędne kosmetyki do wykonania makijażu w stylu Julii Wieniawy.

