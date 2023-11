2 z 5

Julia Wieniawa ma teraz różowe włosy? Gwiazda pochwaliła się zdjęciem, na którym widać, że pofarbowała swoje włosy na różowo. Nie jest to intensywny róż, bo Julia ma ciemne włosy, ale i tak to spora zmiana, bo aktorka przyzwyczaiła nas do tego, że raczej nie eksperymentuje ze swoimi włosami i stawia na naturalny look. Czy to zmiana na stałe? A może to kolor, który zejdzie po kilku myciach? Okaże się już wkrótce! A jak wyglądała przed zmianą? Zobaczcie ostatnie zdjęcia aktorki.