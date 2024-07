Aby wykonać makijaż dla pociągłej twarzy, wystarczy jasny korektor, bronzer, róż, rozświetlacz i kredka do brwi. Celem jest złagodzenie ostrych rysów i optyczne poszerzenie podłużnej twarzy.

Pociągłą twarz zatuszuje także odpowiednio dobrana fryzura, która powinna odwracać uwagę od ostrych rysów twarzy.

Czym charakteryzuje się pociągła twarz?

Pociągła twarz charakteryzuje się wysokim i często szerokim czołem oraz mocno zarysowanymi kośćmi żuchwy. Poza tym jest podłużna.

Korektor dla pociągłej twarzy

Odcień korektora dla pociągłej twarzy powinien być dopasowany tak, by po nałożeniu twarz nie odcinał się od szyi. Korektor o jeden lub nawet dwa tony jaśniejszy od podkładu aplikuje się pod oczami wzdłuż nosa, tworząc kształt trójkąta. W ten sposób rozjaśnia się też zewnętrzne kąciki oczu.

Zobacz także

Konturowanie pociągłej twarzy bronzerem

Celem użycia bronzera i różu oraz rozświetlacza jest takie wymodelowanie twarzy, by wyglądała ona na szerszą i mniej ostrą. Aby tego dokonać, bronzer w odpowiednim odcieniu należy nałożyć na czoło od jednej skroni do drugiej tuż przy linii włosów. Jeśli owłosiona skóra jest jaśniejsza, trzeba pędzlem podczas rozcierania delikatnie wjeżdżać również we włosy. Konieczne jest też złagodzenie kształtu szpiczastej brody. Bronzer należy nałożyć na sam jej koniec. Dla uzyskania zamierzonego efektu kluczowe jest dobre roztarcie bronzera, by nie było widać jego granic na twarzy.

Aplikacja różu i rozświetlacza na pociągłej twarzy

Róż na pociągłą twarz nakłada się nie ukośnie, ale poziomo, zaczynając od środka policzków i przesuwając się ku brzegowi twarzy. Kosmetyk powinien być bardzo dobrze rozblendowany. Jego odcień dobiera się indywidualnie do urody, ale na co dzień warto postawić na mniej intensywne kolory, ale świeże i naturalne.

Rozświetlacz aplikuje się w niewielkich ilościach na szczyty kości policzkowych, pod łuk kupidyna czyli wcięcie górnej wargi. Można eksperymentować z rozświetlaczem, nakładając go na kąty żuchwy, dzięki temu twarz w tym miejscu wyda się bardziej okrągła.

Makijaż oczu dla pociągłej twarzy

Najważniejsze w makijażu oczu przy pociągłej twarzy są brwi. Dzięki ich wyciągnięciu kredką ku skroniom można uzyskać wrażenie szerszej twarzy i większych oczu. Pomoże to też złagodzić ostre rysy twarzy. Co do samych powiek i rzęs, to dobór kolorów i charakteru makijażu zależy od okazji i indywidualnych preferencji oraz oczywiście typu urody. Warto popracować nad kreską z ogonkiem skierowanym ku górze, taki element przyciąga uwagę, odwracając ją od mankamentów urody.