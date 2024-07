Maja Ostaszewska w odważnej stylizacji na rozdaniu Orłów! Aktorka zaskoczyła stylizacją! Ostaszewska pojawiła się na wieczornej gali w długiej, powłóczystej sukni z głębokim dekoltem. Gwiazda przyzwyczaiła nas do swojego zamiłowania do klasycznych i raczej skromnych stylizacji. Aktorka preferuje zachowawczy i stonowany styl, lecz tym razem postawiła na coś zupełnie innego. Seksowna kreacja wyeksponowała dekolt gwiazdy i trzeba przyznać, że Maja Ostaszewska wygląda w tej kreacji niezwykle zmysłowo! Look uzupełniła mała, połyskująca srebrem torebka, delikatna biżuteria i klasyczny manicure w kolorze czerwieni. Jak wam się podoba Maja w takiej wersji? Jesteście na tak?

Maja Ostaszewska na rozdaniu Orłów 2016.

Aktorka postawiła na czarną suknię z głębokim dekoltem.

Jak oceniacie jej look?