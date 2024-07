Maja Hyży pojawiła się na prezentacji świątecznej kolekcji Tally Weijl. Jak prezentowała się piosenkarka? Gwiazda stawia na co raz odważniejsze stylizacje, wymagające wyczucia. Szerokie spodnie do kostek, zimowa czapka, czarna zamszowa kurtka - wokalistka chce eksperymentować? Jak jej to wychodzi? Ocenę zostawiamy Wam!

Jak widać na zdjęciach, Maja jest w świetnym humorze. Ma już za sobą ostatnie problemy z byłym mężem, a więc uśmiech nie schodzi jej z twarzy!

Jak podoba się Wam jej stylizacja?

Maja Hyży na konferencji Tally Wejil

Maja Hyży na konferencji znanej sieciówki