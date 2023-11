Jedna z najpiękniejszych polskich supermodelek Magdalena Frąckowiak tym razem zachwyca w nowej kampanii luksusowej marki Elisabetta Franchi! Niesamowite zdjęcia przenoszą nas w kosmiczną podróż…Musicie to zobaczyć!

Reklama

Najnowsza kampania marki Elisabetta Franchi to powrót do lat 60. ubiegłego wieku, sesja rodem z ery kosmosu, inspirowana jest wizją przyszłości, ale przede wszystkim nawiązuje do podróży w kosmos. W nowej jesienno-zimowej kolekcji znajdziemy stroje w księżycowych odcieniach: maślana biel i kość słoniowa. To hołd dla mundurów astronautów z hełmami i winylowymi butami. W kolekcji znajdziemy też fuksję, zieleń i błękit, które nadają kolekcji nowoczesności i wyróżniają się na białym tle statku inspirowanym "2001: Odyseją kosmiczną"!

Bohaterkami kampanii są trzy kobiety prowadzone przez Magdalenę Frąckowiak, które przekazują kobiecą moc poprzez rzeźbiarskie i zmysłowe pozy. Retro damy w tweedowych żakietach doskonale kontrastują z międzygalaktyczną atmosferą, gdzie przeszłość i przyszłość idealnie łączą się ze sobą!

Reklama

Przekonajcie się sami i zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie niesamowite zdjęcia autorstwa Nimy Benati!