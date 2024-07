Magdalena Boczarska eksperymentuje z modą! Na spotkaniu z aktorami nowego serialu „Druga szansa’’ aktorka zaprezentowała dwie oryginalne stylizacje - z różowym futerkem oraz... czerwonym beretem. Ciekawi jesteśmy co o nich sądzicie!

Reklama

Oversize'ową, futrzaną kamizelkę w kolorze pudrowego różu Magda zestawiła z rozkloszowaną, wełnianą spódniczką Bizuu i odsłaniającym brzuch ciemnym topem. Look aktorki uzupełniły lakierowane kozaki, delikatny, srebrny naszyjnik oraz - niestety - cieliste rajstopy.

Tego samego wieczoru Boczarska pokazała się również w zupełnie innym wydaniu. Czarna, wzorzysta sukienka w stylu retro, czerwony beret (i dopasowana kolorystycznie szminka!), a do tego ciężkie, motocyklowe botki i wystające z cholewek skarpety... Prawdziwa mieszanka stylów!

Zestawy, w których pokazała się aktorka, to stylizacje jej serialowej bohaterki. Co o nich sądzicie? Hot or not?

Zobacz także

Zobacz: Wybór gwiazd: Magdalena Boczarska w opasce za 4200 zł

Magdalena Boczarska na spotkaniu z aktorami serialu „Druga szansa’’

ons.pl

Stylowy zestaw: pudrowe futerko i krótka spódniczka

ons.pl

Do tego delikatny make-up i eleganckie loki

ons.pl

Druga stylizacja Magdy: wzorzysta sukienka, ciężkie botki...

ons.pl

Reklama

...i czerwony beret!