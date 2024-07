Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Herman (w nowej fryzurze), Magdalena Boczarska (w kusej mini), Rafał Królikowski czy Bartłomiej Świderski pojawili się na konferencji nowego serialu TVN "Druga szansa", opowiadającego o pracy w... show-biznesie!

"Druga szansa" pojawi się na antenie TVN wiosną 2016 roku. Jak zapewnia producent serialu, to opowieść o każdym z nas:

"Druga szansa" to nie tylko opowieść o show-biznesie. To także historia o tym, jak bardzo życie potrafi nas zaskoczyć. Aby podnieść się po ciosie i przekuć dotkliwą porażkę w sukces, trzeba znaleźć w sobie odwagę i siłę, zmobilizować się do działania. Dla naszej głównej bohaterki będzie to ogromne wyzwanie. To serial o każdym z nas. Bo nikt nie ma gwarancji, że wszystko, co ma, jest mu dane na zawsze. - mówi Dorota Kośmicka-Gacke