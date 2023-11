1 z 4

Magda Mołek w czerwcu urodziła swojego drugiego synka, Stefana. Od tego czasu, dziennikarka publicznie pojawiła się jedynie na rozpoczęciu kolejnego sezonu Dzień Dobry TVN. Mołek bardzo dba o prywatność swoją i swojej rodziny, niewiele mówi o swoim życiu prywatnym. Najczęściej publikuje zdjęcia i wpisy na Instagramie. W taki sposób poinformowała o swojej ciąży i narodzinach dziecka.

Mołek nie wróciła jeszcze do prowadzenia programu śniadaniowego, ale pojawiła się na jednej z imprez. Dzięki temu możemy zobaczyć, że dziennikarka prezentuje się doskonale. Udało jej się wrócić do figury sprzed ciąży, co podkreśliła sukienką w modny, panterkowy wzór. Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii!