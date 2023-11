W sobotni poranek widzowie programu "Dzień dobry TVN" spodziewali się obecności Magdy Mołek. Dziennikarka, która niedawno zapowiedziała swój powrót do pracy, nie pojawiła się na antenie. Marcinowi Mellerowi, z którym Mołek przed odejściem na macierzyński współprowadziła program, towarzyszyła Jolanta Pieńkowska. Obecność prezenterki, która w 2014 roku zrezygnowała z prowadzenia DDTVN, mocno zaskoczyła widzów. Poprowadziła ona program zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Czy to powrót na stałe? I co z Magdą Mołek?

Jolanta Pieńkowska zamiast Magdy Mołek w DDTVN

Po odejściu ze śniadaniówki, Jolanta Pieńkowska pojawiała się w programie okazjonalnie. Zastępowała Magdę Mołek w czasie jej urlopu macierzyńskiego. Na razie nie wiadomo, czy obecność Jolanty Pieńkowskiej to zmiana na stałe. Magda Mołek pojawiła się na prezentacji nowej, jesiennej ramówki stacji TVN, zapowiadając swoją obecność na antenie w nachodzącym sezonie. Potwierdziła to również na Instagramie.

Dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa dotyczące mojego powrotu. To był wyjątkowy weekend w #dziendobrytvn Wracam do studia wkrótce. Do zobaczenia! - napisała na początku września.

Podczas kiedy widzowie oczekiwali powrotu Magdy Mołek na wizję, w programie pojawiła się Jolanta Pieńkowska. Zaskoczeni fani nie szczędzili komentarzy.

- Ja się pytam, co Pieńkowska robi znowu w tym programie?

- Znowu Pieńkowska?

- Z innej beczki, co się stało pani prowadzącej w twarz? Ledwo można ją rozpoznać - czytamy na Facebooku DDTVN.

Byli jednak i tacy, których ucieszył niespodziewany powrót Jolanty Pieńkowskiej.

- Super, że Pani Jola wróciła!

- Witamy Panią Jolę po przerwie.

- Jolanta

Czy Jolanta Pieńkowska na stałe zagość w DDTVN? Na razie nie wiadomo. Magda Mołek podobno ma wrócić do programu już na początku października.

Jolanta Pieńkowska wraca do śniadaniówki?

Jesienią do programu miała wrócić Magda Mołek.