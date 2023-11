1 z 8

Magda Mołek wróciła i była bezkonkurencyjna! Dobrego smaku i gustu nie można jej odmówić, ale żeby przebić samą Kingę Rusin? Tak się stało podczas otwarcia sezonu jesiennego w Dzień Dobry TVN, gdzie pojawiła się cała ósemka prowadzących. Dziennikarka postawiła na kolory jesieni, dając fankom sygnał co będzie modne i co zrobić, by wyglądać elegancko, bez konieczności wciskania się długie, balowe suknie, a szerokie spodnie i luźną bluzkę golfową.

Magda Mołek wraca w dobrym stylu!

Dziennikarka zaprezentowała się w żółtych, szerokich spodniach do ziemi, zasłaniając złote buciki, wystające spod nogawek. Na górną część stylizacji składała się brązowa, luźna bluzka pod szyję z oversizowymi rękawami. Propozycja Magdy Mołek tam bardzo nas urzekła, że postanowiliśmy znaleźć dla Was kilka innych, ale podobnych spodni.

Ten hit w kolorach jesieni musi mieć każda z Was i nie wydacie na niego nawet 200 zł! Sprawdźcie!

